В конце прошлой недели в Латгалии в Латвии были задержаны двое граждан Украины, которые, очевидно, этой осенью организовали перевозку мигрантов на микроавтобусах, внешне похожих на служебные автомобили полиции и пограничников, сообщили агентству LETA представители пограничной службы.
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Для перевозки мигрантов через границу использовали транспорт, похожий на полицейские микроавтобусы
В результате оперативных мероприятий сотрудники Даугавпилсского пограничного кордона задержали двух граждан Украины, которые считаются лидерами группы, организовавшей преступления, совершенные 8 октября и 1 ноября на трассе Даугавпилс-Резекне-Остров в Аугшдаугавском крае.