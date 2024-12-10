Для перевозки мигрантов через границу использовали транспорт, похожий на полицейские микроавтобусы

В конце прошлой недели в Латгалии в Латвии были задержаны двое граждан Украины, которые, очевидно, этой осенью организовали перевозку мигрантов на микроавтобусах, внешне похожих на служебные автомобили полиции и пограничников, сообщили агентству LETA представители пограничной службы.