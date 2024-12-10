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Для перевозки мигрантов через границу использовали транспорт, похожий на полицейские микроавтобусы

Перевод: Павел Соболев
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Граница Латвии и Беларуси. Иллюстративное фото.
Граница Латвии и Беларуси. Иллюстративное фото. Фото: Ivars Soikāns/LETA

В конце прошлой недели в Латгалии в Латвии были задержаны двое граждан Украины, которые, очевидно, этой осенью организовали перевозку мигрантов на микроавтобусах, внешне похожих на служебные автомобили полиции и пограничников, сообщили агентству LETA представители пограничной службы.

В результате оперативных мероприятий сотрудники Даугавпилсского пограничного кордона задержали двух граждан Украины, которые считаются лидерами группы, организовавшей преступления, совершенные 8 октября и 1 ноября на трассе Даугавпилс-Резекне-Остров в Аугшдаугавском крае.

Для перевозки мигрантов преступники использовали автомобили с символикой полиции и пограничников и поддельными номерами.

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