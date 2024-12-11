В каждом городе главное дерево Рождественских праздников наряжают по-своему. В Кохтла-Ярве к привычным уже украшениям в виде снежинок и разноцветных фонариков добавили удлинители: вместо шаров.
ФОТО ⟩ Опасно для жизни? В Кохтла-Ярве елку нарядили удлинителями
На странные «украшения» на городской елке, которая стоит на площади Вирула, обратил внимания житель Кохтла-Ярве Роман. По такой же схеме елку нарядили и в Сомпа - одной из частей Кохтла-Ярве.
«Это же обычные бытовые удлинители! Такая установка категорически запрещена правилами безопасности. Данные удлинители имеют в лучшем случае влагозащиту IP20 и могут использоваться только внутри помещений, в то время как для этой задачи требуется влагозащита не меньше IP44, а лучше IP54», - прокомментировал ситуацию Роман.
Он добавил, что такой странный способ подключить фонарики к сети может привести к поражению электрическим током гуляющих рядом людей. «Либо к пожару, если снег, дождь и вода будут затекать в удлинитель. Это вызовет замыкание и в конце концов приведет к возгоранию», - уверен житель Кохтла-Ярве.
Rus.Postimees обратился к управе Кохтла-Ярве с просьбой пояснить, почему на елке висят удлинители. Спустя некоторое время Тийт Лиллеметс, руководитель экономического отдела службы развития и экономики города Кохтла-Ярве, ответил, что, поскольку на елке много разных типов световых украшений, используются удлинители, а освещение на елке защищено предохранителями в электрическом щитке.
«Сегодня компания ELEKTRO-SISTEM AS, украшающая елку, объявила, что заменит эти удлинители», - добавил Лиллеметс, однако, не уточнил, на что именно и каким образом.
«Я считаю, что это халатное отношение к городу и его жителям. К последней администрации у меня очень много вопросов: например, они украсили весь город к Рождеству какими-то странными украшениями в бабкином стиле, выглядит странно, будто мы в России живем», - сказал Роман, добавив, что у него возникает чувство, что городские власти делают свою работу из-под палки.
По словам Танеля Сепайыэ, главного инспектора по безопасности Спасательного департамента Ида-Вирумаа, на елке висят открытые удлинители, и нет никаких сомнений в том, что они не предназначены для использования на улице. Для таких целей необходимо использовать электрооборудование со степенью защиты не ниже IP44. Это относится ко всему наружному оборудованию (новогодние и другие гирлянды, розетки, удлинители и т. д.).
«Использование удлинителей не запрещено, если соблюдены соответствующие требования. Удлинитель подходящей длины можно выбрать так, чтобы не было необходимости использовать несколько проводов подряд, да и слишком длинный удлинитель неудобен в использовании», - сказал Сепайыэ.
Он добавил, что необходимо позаботиться о том, чтобы кабели были защищены от возможных внешних механических повреждений, чтобы они не могли зацепиться за что-либо, например, за ноги людей, колеса автомобиля, мебель.
«Попадание воды в гнездо такого удлинителя действительно может привести к короткому замыканию, в результате которого может загореться как удлинитель (особенно если защитное оборудование не подходит), так и дерево», - подчеркнул Сепайыэ, добавив, что, с точки зрения спасательного департамента, пожарная безопасность должна быть ключевым фактором при оформлении городских пространств.