ФОТО Опасно для жизни? В Кохтла-Ярве елку украсили удлинителями

На странные украшения на городской елке, которая стоит на площади Вирула, обратил внимания житель Кохтла-Ярве Роман. По такой же схеме елку нарядили и в Сомпа, одной из частей Кохтла-Ярве.

«Это же обычные бытовые удлинители! Такая установка категорически запрещена правилами безопасности. Эти удлинители имеют в лучшем случае влагозащиту IP20 и могут использоваться только внутри помещений, в то время как для этой задачи требуется влагозащита не меньше IP44, а лучше IP54», - прокомментировал ситуацию Роман.

Он добавил, что такой странный способ подключить фонарики к сети может привести к поражению электрическим током гуляющих рядом людей. «Либо к пожару, если снег, дождь и вода будут затекать в удлинитель. Это вызовет замыкание и в конце концов приведет к возгоранию», - уверен житель Кохтла-Ярве.

Rus.Postimees обратился в управу Кохтла-Ярве с просьбой объяснить, почему на елке висят удлинители. Спустя некоторое время Тийт Лиллеметс, руководитель экономического отдела службы развития и экономики города Кохтла-Ярве, ответил, что поскольку на елке много разных типов световых украшений, используются удлинители, а освещение на елке защищено предохранителями в электрическом щитке.

«Сегодня компания ELEKTRO-SISTEM AS, украшающая елку, объявила, что заменит эти удлинители», - добавил Лиллеметс, однако, не уточнил, на что именно и каким образом.