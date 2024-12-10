Сирийская леди Макбет завершает свой путь под покровительством Путина

49-летняя Асма аль-Асад родилась в Лондоне. Ее родители до сих пор там живут. Ее отец, Фаваз Ахрас, является известным кардиологом, а мать, Сахар Отри, была дипломатом при правительстве Асада. Братья Асмы, Ферас и Эяд, работают врачами. Семье принадлежит роскошный дом стоимостью более миллиона евро в районе Актон на западе Лондона, где Асма провела детство и юность.