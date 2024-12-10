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Сирийская леди Макбет завершает свой путь под покровительством Путина

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Президент Сирии Башар аль-Асад вместе с супругой Асмой на саммите ЕС и стран Средиземноморья в Париже 13 июля 2008 года.
Президент Сирии Башар аль-Асад вместе с супругой Асмой на саммите ЕС и стран Средиземноморья в Париже 13 июля 2008 года. Фото: YVES HERMAN/REUTERS/Scanpix

Сирийская диктатура зла держалась на крепких семейных связях, где ближайшим родственникам Башара Асада, находящегося у власти с 2000 года, отводилась роковая роль. С помощью супруги президента, Асмы, династия Асадов сначала пыталась протянуть щупальца в Европу, прежде всего в Соединенное Королевство.

49-летняя Асма аль-Асад родилась в Лондоне. Ее родители до сих пор там живут. Ее отец, Фаваз Ахрас, является известным кардиологом, а мать, Сахар Отри, была дипломатом при правительстве Асада. Братья Асмы, Ферас и Эяд, работают врачами. Семье принадлежит роскошный дом стоимостью более миллиона евро в районе Актон на западе Лондона, где Асма провела детство и юность.

Западный лоск остался в прошлом

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