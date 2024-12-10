Олимпийский чемпион пошел по стопам эстонского чемпиона

Стона присоединится к программе НФЛ International Player Pathway, цель которой – помочь спортсменам других видов спорта сделать карьеру и в американском футболе. Основное внимание в этой программе уделяется иностранцам.

Американский футбол – не новый спорт для Стона. Он играл в него во время учебы в университете в США, а прошлой весной тренировался в лагерях клубов НФЛ New Orleans Saints и Green Bay Packers.

По мнению скаутов, спортсмен ростом два метра и весом более 120 килограммов мог бы стать идеальным защитником. Такую же позицию занимал Маргус Хунт, рост которого за время профессиональной карьеры составлял два метра и три сантиметра, а вес - 134 кг.

Стона выиграл олимпийское золото в Париже с броском ровно на 70 метров, при этом бросок серебряного призера Олимпиады литовца и рекордсмена мира Миколаса Алекны оказался на три сантиметра короче. Австралиец Мэтью Денни завоевал бронзу с результатом 69,31.

Минимальная разница между результатами двух медалистов вызвала дискуссию о системе измерения дальности бросков. Многие эксперты задавались вопросом, действительно ли у Стона была самая длинная арка броска.

«Никто не может быть уверен, что результаты верны», - заявил летом эксперт по легкой атлетике из Iltalehti Арто Бриггаре.