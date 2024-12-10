Вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван предложил Министерству социальных дел передать выдачу парковочных карт для людей с особыми потребностями Департаменту социального страхования, пишет Rus.ERR.
Власти Таллинна хотят положить конец злоупотреблению парковочными картами для людей с особыми потребностями
Согласно действующему Закону о дорожном движении, парковочные карты выдают местные самоуправления, однако, по словам вице-мэра Таллинна, из-за этого отсутствует единый централизованный учет и контроль за выданными картами и их использованием.
«Права, предусмотренные законом, привели к массовым (особенно в Таллинне) запросам парковочных карт и их выдаче, а также, к сожалению, к злоупотреблениям. Отсутствие централизованного учета выдачи карт – выдачей занимаются все местные самоуправления и нет общего обзора срока действия карт – создает ситуацию, при которой невозможно проверить их актуальность и правомерность использования», – пояснил он.
По словам Ярвана, поскольку решения об установлении нарушений опорно-двигательного аппарата принимает Департамент социального страхования, целесообразно передать ему полномочия по выдаче парковочных карт.