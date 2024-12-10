Власти Таллинна хотят положить конец злоупотреблению парковочными картами для людей с особыми потребностями

Согласно действующему Закону о дорожном движении, парковочные карты выдают местные самоуправления, однако, по словам вице-мэра Таллинна, из-за этого отсутствует единый централизованный учет и контроль за выданными картами и их использованием.

«Права, предусмотренные законом, привели к массовым (особенно в Таллинне) запросам парковочных карт и их выдаче, а также, к сожалению, к злоупотреблениям. Отсутствие централизованного учета выдачи карт – выдачей занимаются все местные самоуправления и нет общего обзора срока действия карт – создает ситуацию, при которой невозможно проверить их актуальность и правомерность использования», – пояснил он.