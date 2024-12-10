В субботу, 7 декабря, в городе Выру 29-летний мужчина выстрелил в 39-летнего; потерпевший получил серьезное ранение и был доставлен в больницу. К настоящему моменту прояснились некоторые детали инцидента.
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Стали известны подробности разыгравшейся в субботу на юге Эстонии кровавой драмы
Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Айнар Койк сообщил Lõuna-Eesti Postimees, что полиция задержала 29-летнего подозреваемого. С целью выяснения конкретных обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.