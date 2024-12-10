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Стали известны подробности разыгравшейся в субботу на юге Эстонии кровавой драмы

Перевод: Павел Соболев
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Огнестрельное оружие. Иллюстративное фото.
Огнестрельное оружие. Иллюстративное фото. Фото: Yanosh Nemesh / Shutterstock

В субботу, 7 декабря, в городе Выру 29-летний мужчина выстрелил в 39-летнего; потерпевший получил серьезное ранение и был доставлен в больницу. К настоящему моменту прояснились некоторые детали инцидента.

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Айнар Койк сообщил Lõuna-Eesti Postimees, что полиция задержала 29-летнего подозреваемого. С целью выяснения конкретных обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

На сегодняшний день в ходе уголовного производства установлено, что стрельба произошла возле жилого дома подозреваемого. Подозреваемый и потерпевший ранее не были знакомы друг с другом, но их встреча не была случайной, то есть это не была стрельба по случайному человеку. Согласно собранным доказательствам, стрелок был трезв и имеет лицензию на владение оружием, из которого он открыл огонь. Подозреваемый не имеет судимостей; кроме того, сразу после стрельбы он сам вызвал Скорую помощь для потерпевшего.

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