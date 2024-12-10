Стали известны подробности разыгравшейся в субботу на юге Эстонии кровавой драмы

На сегодняшний день в ходе уголовного производства установлено, что стрельба произошла возле жилого дома подозреваемого. Подозреваемый и потерпевший ранее не были знакомы друг с другом, но их встреча не была случайной, то есть это не была стрельба по случайному человеку. Согласно собранным доказательствам, стрелок был трезв и имеет лицензию на владение оружием, из которого он открыл огонь. Подозреваемый не имеет судимостей; кроме того, сразу после стрельбы он сам вызвал Скорую помощь для потерпевшего.