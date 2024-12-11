Уникальное для объединенной Европы событие - отмена итогов выборов президента - произошло в Румынии. Яркая вспышка политического кризиса в стране ЕС, которая уже 20 лет входит в НАТО, прошла почти незаметно для иностранных СМИ. Rus.Postimees узнал у эксперта, что происходит.