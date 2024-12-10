ВИДЕО Полиция установила личность водителя, совершившего крайне опасный обгон

Водитель Volvo совершал неосторожный обгон на шоссе и столкнулся бы со встречной машиной, если бы ее водитель в последний момент не свернул на обочину.

Полиция установила автомобиль и его водителя, и на прошлой неделе он пришел объяснять свои действия. Каким будет наказание для водителя, определят в начале января.

Закон о дорожном движении предусматривает штраф в размере до 800 евро и возможность лишения права управления на срок до 12 месяцев в случае дорожно-транспортной опасности, вызванной обгоном.

В полиции напоминают, что обгон является опасным маневром и перед его совершением водитель должен оценить, безопасен ли обгон, достаточно ли свободна полоса, на которую он направляется. В случае возникновения препятствия или опасности на дороге обгон должен быть прерван. Как участник дорожного движения водитель должен делать все, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность своих коллег-участников дорожного движения.