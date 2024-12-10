Таллиннский ЗАГС предложит услугу празднования годовщины свадьбы

«Пары сообщали, что хотят обновить свадебные клятвы и отметить особенный для них день. Именно поэтому мы создаем в Таллиннском ЗАГСе такую возможность: чтобы подчеркнуть значимость семьи», - сказал вице-мэр Карл Сандер Казе.

Воспользоваться новой услугой Таллиннского ЗАГСа можно будет с января. У всех желающих появится возможность пригласить сотрудника ЗАГСа в место празднования по своему выбору или воспользоваться помещениями Таллиннского ЗАГСа. В память о важном событии супруги получат специальное свидетельство.

Для услуги действует отдельный прейскурант, который включает предварительную встречу с заказчиками, консультацию, разъяснения, как пройдет торжественное мероприятие, и составление текста для церемонии. Стоимость может варьироваться в зависимости от дня и места проведения мероприятия.

Торжественное празднование годовщины свадьбы предполагает, что заказчики услуги состоят в ранее зарегистрированном браке. Мероприятие имеет эмоциональную ценность и не обладает юридической силой.