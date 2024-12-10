После Асада: смогут ли сирийцы вернуть себе страну, которую многие годы раздирали на части диктаторы и другие государства

Это перевод материала международного редактора и специалиста по Ближнему Востоку Джереми Боуэна, опубликованного на сайте BBC News

Режим Асада был настолько дутым, коррумпированным и разложившимся, что рухнул менее чем за две недели. Все, с кем я говорил, были поражены скоростью, с которой он превратился в пыль.

Весной 2011 года, в год арабских восстаний, все было по-другому. Тогда сирийцы попытались ухватить часть революционной магии, которая сметала президентов Туниса и Египта и угрожала ветеранам-авторитарным правителям в Ливии и Йемене.

К 2011 году сирийский режим, созданный Хафезом Асадом и перешедший под контроль его сына Башара после его смерти в 2000 году, был уже коррумпированным и находился в упадке.

Но в системе, которую построил Хафез, все еще сохранялась жестокая и беспощадная сила, которая, как он считал, была необходима для контроля над Сирией. Асад-старший захватил власть в стране, склонной к переворотам, и передал ее своему сыну и наследнику, не встретив большого сопротивления.

Башар Асад вернулся к практикам своего отца в 2011 году.

Сейчас это трудно себе представить, но тогда у него было больше легитимности среди части населения Сирии, чем у старых диктаторов, которые толпы смели под звуки главного лозунга того года - «Народ хочет падения режима».