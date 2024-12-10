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Невероятно: завтра электроэнергия в Эстонии будет почти в сто раз дороже, чем в Финляндии

Перевод: Павел Соболев
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В среду электричество в Эстонии будет очень дорогим.
В среду электричество в Эстонии будет очень дорогим. Фото: Arvo Meeks

В ценовой зоне эстонской биржи электроэнергии Nord Pool средняя биржевая цена на электроэнергию в среду вырастет на 50,5 процента по сравнению со вторником и составит 223,47 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электроэнергия в среду будет стоить немного дороже, чем в Эстонии, 225,89 и 232,56 евро за мегаватт-час соответственно. В Финляндии цена в 90 раз дешевле - 2,46 евро за мегаватт-час. Самая высокая дневная цена системы Nord Pool - в Дании, где она составит в среднем 266,56 евро.

Больше всего - 431,67 евро за мегаватт-час - за электроэнергию в Эстонии придется заплатить вечером в среду с 17 до 18 часов. Самая дешевая электроэнергия - рано утром с 4 до 5 часов, когда цена упадет до 62,49 евро.

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