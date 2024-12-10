В ценовой зоне эстонской биржи электроэнергии Nord Pool средняя биржевая цена на электроэнергию в среду вырастет на 50,5 процента по сравнению со вторником и составит 223,47 евро за мегаватт-час.
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Невероятно: завтра электроэнергия в Эстонии будет почти в сто раз дороже, чем в Финляндии
В Латвии и Литве электроэнергия в среду будет стоить немного дороже, чем в Эстонии, 225,89 и 232,56 евро за мегаватт-час соответственно. В Финляндии цена в 90 раз дешевле - 2,46 евро за мегаватт-час. Самая высокая дневная цена системы Nord Pool - в Дании, где она составит в среднем 266,56 евро.