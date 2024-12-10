Невероятно: завтра электроэнергия в Эстонии будет почти в сто раз дороже, чем в Финляндии

В Латвии и Литве электроэнергия в среду будет стоить немного дороже, чем в Эстонии, 225,89 и 232,56 евро за мегаватт-час соответственно. В Финляндии цена в 90 раз дешевле - 2,46 евро за мегаватт-час. Самая высокая дневная цена системы Nord Pool - в Дании, где она составит в среднем 266,56 евро.