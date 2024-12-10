Предложение увязать зарплату парламентариев с их участием в заседаниях не нашло поддержки

Однако инициатива не нашла поддержки у коллег, и ведущая комиссия предложила отклонить законопроект. Это предложение поддержали 40 депутатов, против было подано 10 голосов. В итоге законопроект изъяли из производства.

Напомним, что, согласно предложению центристской фракции, если депутат принимал участие как минимум в 85% заседаний, ему выплачивалось бы 100% зарплаты.

«Если участие ниже 85%, зарплата снижается на 15%, а если оно даже ниже 70% или 50%, то зарплата уменьшается на 30% или 50% соответственно», - сказал председатель фракции Центристской партии Лаури Лаатс.

«Кроме того, размер компенсаций должен быть связан с фактически выплачиваемой зарплатой. Если депутат был недостаточно активен и его зарплата была из-за этого сокращена, то и компенсации должны быть уменьшены», - уточнил Лаатс.