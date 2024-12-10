Рагнар Клаван завершил карьеру и объявил о выдвижении на пост президента Эстонского футбольного союза

Клаван коротко рассказал о своей карьере и поблагодарил всех, кто помогал на его пути. Родителей, супругу, детей, друзей, тренеров, которые работали с ним в том числе и в лучших клубах Европы.

«Должен признаться, что я больше не могу конкурировать с молодыми парнями. Но это не значит, что я не могу мечтать. Следующая моя большая мечта – вывести эстонский футбол в список 50 лучших рейтинговой таблицы ФИФА. У нас есть потенциал, и я хочу помочь на этом пути. Поэтому я выдвигаю свою кандидатуру на следующие выборы президента Эстонского футбольного союза», - сказал Клаван.

Срок полномочий нынешнего президента Футбольного союза Айвара Похлака заканчивается весной 2025 года. На общем собрании ЭФС определится, кто будет руководить крупнейшим союзом Эстонии в течение следующих четырех лет (2025-2029 годы). Для выдвижения кандидатуры необходимо набрать поддержку 15% членов ЭФС. На данный момент это означает 17 голосов поддержки. Действующий президент Айвар Похлак также может баллотироваться на этот пост.

На вопрос, что сейчас не так в эстонском футболе, Клаван ответил так: «Всегда может быть лучше, но я, конечно, баллотируюсь на пост президента Футбольной ассоциации не для того, чтобы противостоять Айвару Похлаку, а лишь по той причине, что у нас большой потенциал. Я баллотируюсь ради будущего. У меня такое ощущение, что необходимо ориентированное на сотрудничество и прозрачное управление. Я верю в потенциал эстонского футбола».