В 2023 году большинство людей в ЕС либо не работали (22,4%), либо прекратили работать (64,7%) в течение шести месяцев после получения своей первой пенсии по старости, сообщает Rus.ERR.
Эстония оказалась лидером ЕС по доле работающих пенсионеров
Наибольшая доля лиц, которые продолжили работать после выхода на пенсию, была зафиксирована в странах Балтии: Эстонии (54,9%), Латвии (44,2%) и Литве (43,7%).
Наименьшая доля отмечена в Румынии (1,7%), Греции (4,2%) и Испании (4,9%), сообщает статистическая служба Европейского союза «Евростат» со ссылкой на результаты проведенного в 2023 году исследования.
Среди работающих пенсионеров в Эстонии 31,6% в качестве основной причины такого шага назвали финансовую необходимость, 25,8% – финансовую привлекательность работы, 24,2% – удовольствие от работы и желание оставаться продуктивными, 9,4% – желание оставаться социально активными.
Если в ЕС в течение шести месяцев после получения своей первой пенсии по старости 22,4% не работали, а 64,7% прекратили работать, то в Эстонии соответствующие показатели были равны 13,5% и 31,6%.