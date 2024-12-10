Вт, 10.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

В одном из районов Таллинна произошло массовое отключение электричества

Copy
Фото статьи
Фото: Eero Vabamägi

«В Кристийне произошло масштабное отключение электричества», - сообщила пресс-секретарь Elektrilevi Кристи Рейланд. В столичном районе без света остались почти тысяча домохозяйств.

Карта перебоев в электроснабжении показала, что незадолго до 15.00 в столице без электричества были 875 потребителей.

Пресс-секретарь Elektrilevi сообщила, что отключение электроэнергии началось в 14:21, на место уже выехала бригада по устранению неполадок. «Мы надеемся восстановить подачу электроэнергии в течение двух часов», - сказала Рейланд.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх