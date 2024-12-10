«Это было убийство ребенка. Я родила в саду у соседей»: обнародованы записи телефонных разговоров матери найденного младенца

Оказалось, что во время телефонного разговора из марокканской тюрьмы обвиняемая в убийстве младенца в Сууре-Ляхтру Кайри Кууземаа призналась сестре, что у нее было время обдумать, какую версию событий представить в суде. В связи с новыми доказательствами Адвокат Роберт Сарв заявил, что обвиняемая даст показания в суде лишь в том случае, если прокурор откажется вызывать ее сестру в качестве свидетеля.