Уполномоченный по равноправию: в Эстонии люди сталкиваются с расовой дискриминацией как на улице, так и в госучреждениях

Согласно отчету, 55 процентов людей с другим цветом кожи сталкивались с оскорбительными или уничижительными комментариями, а 71 процент из-за их цвета кожи сталкивались с оскорбительными жестами или с тем, что на них глазели.

«Чаще всего участники опроса сталкивались с притеснениями или дискриминацией в общественных местах, а также при аренде недвижимости, приеме на работу или на рабочем месте, и это также происходило со стороны властей», - сказал уполномоченный по гендерному равноправию и равному обращению Кристиан Веске.

Важной проблемой является низкая осведомленность эстонцев о расизме, который в основном связывают только с прямым насилием или использованием расистских слов. Меньше осведомленности о «более мягких» формах расизма, таких как стереотипы и комментарии, основанные на внешности. Существует также много заблуждений относительно других национальностей, культур и рас.

В докладе также указывается на роль СМИ, которые могут помочь повысить осведомленность, но также могут усугубить стереотипы. Люди с другим цветом кожи становятся частью общественных обсуждений прежде всего через конфликты и скандалы, что, в свою очередь, усиливает предрассудки. В качестве положительного изменения в докладе отмечается, что в прессе сократилось использование расистских слов, а при разговоре о цвете кожи используется все больше и больше нейтральных выражений, таких как «темнокожий» или «афроамериканец».

По оценке уполномоченного по гендерному равноправию и равному обращению, для улучшения ситуации необходимы повышение осведомленности, а также конкретные шаги со стороны государства. «Эстония является участницей нескольких международных соглашений по борьбе с расизмом, но у нас до сих пор нет комплексного плана действий по борьбе с расизмом, который включал бы образование, правовые реформы и системные изменения в общественном секторе», - сказал Веске, который считает, что также следует усовершенствовать регулирование языка ненависти и Закон о равном обращении.

В настоящее время закон не всегда позволяет уполномоченному вмешиваться в дела о дискриминации. «Помощь канцелярии уполномоченного ограничивается предоставлением юридической оценки дискриминации. Однако с принятием директив учреждений по вопросам равенства Евросоюза канцелярия уполномоченного в будущем также получит право обращаться в суд от имени потерпевшего», - поясняет Веске.

Также считается важным собирать более точные данные о дискриминации и преступлениях на почве ненависти, а также уделять больше внимания ценности разнообразия и повышению осведомленности о микрорасизме.