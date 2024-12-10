В Ласнамяэ заложили краеугольный камень нового здания социального дома

По словам вице-мэра Вильяра Яаму, городские инвестиции следует направлять на предоставление поддержки и возможностей в том числе и тем людям, чьи жизненные условия сложны.

«Новое здание Ласнамяэского социального дома не решит все проблемы в обществе, однако это важный шаг к созданию более достойной и безопасной среды для тех, у кого в жизни не все сложилось благополучно. Важно, чтобы у каждого было место, где он чувствует себя нужным», - сказал Яаму.

Участок, на котором возводится новое здание, расположен в Ласнамяэ, в районе Сыямяэ. Это многофункциональная зона, где находятся жилые, коммерческие и производственные территории. Здание будет состоять из трех частей: трехэтажного жилого блока, двухэтажного дневного центра и одноэтажной суповой кухни.

Вице-мэр Карл Сандер Казе отметил, что жилищный фонд города нуждается в обновлении и постоянных инвестициях.

«Новый социальный дом строится с целью предоставить современные и подходящие условия для нуждающихся. Важно отметить, что это многофункциональное здание, в котором также будет дневной центр и помещения для обслуживания, благодаря чему мы сможем поддерживать людей и предоставлять важные для города услуги».

В жилом блоке будет обустроена 71 квартира, большинство из которых предназначены для одного человека, четыре квартиры - для двоих, а две из них адаптированы для людей с особыми потребностями. В дневном центре будут расположены большой зал, кабинеты социальных работников, комнаты для занятий, душевые для клиентов и складские помещения. В помещении суповой кухни будет расположена обеденная зона, а также служебные помещения.

Новое здание Ласнамяэского социального дома спроектировала компания Projektibüroo OÜ. Строительство осуществляет компания Fund Ehitus OÜ, а надзор собственника - Tallinna Linnaehituse AS. Общая стоимость инвестиций составляет 6,7 млн евро. Завершение строительства запланировано на начало 2026 года.