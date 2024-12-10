Госучреждения в малых городах попадают под сокращение одно за другим: «Скоро ничего другого не останется, кроме как пойти на Тоомпеа и сжечь паспорт»

Ааре Веэтсман, руководитель местного объединения в Разина, деревне, расположенной в 20 километрах от города Пыльва, назвал исчезновение государственных учреждений непродуманным шагом: «Я до конца не понимаю, кто принял такое решение, но оно создает для нас серьезные трудности».

По словам Веэтсманна, местные жители обеспокоены тем, какое учреждение закроют следующим. «Конечно, наверху считают, что видят ситуацию лучше, но это не всегда так. Как повлияет на нашу безопасность то, что деревни постепенно приходят в запустение? Государству необходимо обратить на это больше внимания, - отметил он. - Местные жители недоумевают, почему из Пыльва убрали сразу два государственных учреждения. Следовало бы учитывать тех, кто не умеет пользоваться цифровыми технологиями или имеет трудности с передвижением».