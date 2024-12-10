Решение Налогово-таможенного департамента (MTA) и Департамента социального страхования (SKA) закрыть пункт обслуживания в Пыльва поставило местных жителей в затруднительное положение, вынуждая их решать вопросы через интернет или обращаться за услугами в представительства в представительства в Тарту или Выру.
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Госучреждения в малых городах попадают под сокращение одно за другим: «Скоро ничего другого не останется, кроме как пойти на Тоомпеа и сжечь паспорт»
Ааре Веэтсман, руководитель местного объединения в Разина, деревне, расположенной в 20 километрах от города Пыльва, назвал исчезновение государственных учреждений непродуманным шагом: «Я до конца не понимаю, кто принял такое решение, но оно создает для нас серьезные трудности».