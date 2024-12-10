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В Эстонии идет сбор шерстяных носков для украинских солдат

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Яана Ристиметс уже не в первый раз организует сбор шерстяных носков и других пожертвований для украинских военных.
Яана Ристиметс уже не в первый раз организует сбор шерстяных носков и других пожертвований для украинских военных. Фото: Urmas Luik

Украинские солдаты, защищающие свою родину, остро нуждаются в шерстяных носках. Яна Ристиметс, которая и раньше собирала в Пярну носки для украинских бойцов, потрудилась заняться этим снова.

От желающих помочь в первую очередь просят приносить шерстяные носки, но можно также жертвовать энергетические батончики, шоколад и орехи. Все это должно быть в небольших упаковках, которые удобно поместятся в карман.

Ристиметс принимает пожертвования в здании по адресу Лай, 14 (это бывшее здание Департамента социального страхования Пярну) на этой неделе в пятницу с 16 до 18 часов и в воскресенье с 12 до 14 часов.

Носки прибудут в Украину перед Рождеством, доставить их помогут общественная организация Aitan Kaitsta и AS Tartu Kiirabi.

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