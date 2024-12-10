В Эстонии идет сбор шерстяных носков для украинских солдат

От желающих помочь в первую очередь просят приносить шерстяные носки, но можно также жертвовать энергетические батончики, шоколад и орехи. Все это должно быть в небольших упаковках, которые удобно поместятся в карман.

Ристиметс принимает пожертвования в здании по адресу Лай, 14 (это бывшее здание Департамента социального страхования Пярну) на этой неделе в пятницу с 16 до 18 часов и в воскресенье с 12 до 14 часов.

Носки прибудут в Украину перед Рождеством, доставить их помогут общественная организация Aitan Kaitsta и AS Tartu Kiirabi.