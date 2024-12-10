Автоналог изменили в последний момент: некоторые автовладельцы освобождены от этого бремени

Сегодня в Закон об автоналоге было внесено важное изменение: владельцы, которые удалили свой автомобиль из регистра или временно сняли с учета, не обязаны платить автоналог. Это изменение вызвало споры в социальных сетях между политиками Юргеном Лиги (министр финансов, реформист) и Тоомасом Уйбо («Ээсти 200»).