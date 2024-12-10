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Автоналог изменили в последний момент: некоторые автовладельцы освобождены от этого бремени

Перевод: София Солдатенко
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Фото статьи
Фото: Mihkel Maripuu

Сегодня в Закон об автоналоге было внесено важное изменение: владельцы, которые удалили свой автомобиль из регистра или временно сняли с учета, не обязаны платить автоналог. Это изменение вызвало споры в социальных сетях между политиками Юргеном Лиги (министр финансов, реформист) и Тоомасом Уйбо («Ээсти 200»).

Рийгикогу принял сегодня во втором чтении проект закона о внесении изменений в Закон об отходах и другие связанные с ним законы, что, в свою очередь, связано с Законом о налоге на механическое транспортное средство.

Поправки к закону уточняют, будут ли и каким образом облагаться налогом транспортные средства с приостановленной регистрацией, но которые, согласно действующей регуляции, в определенных случаях исключить их из регистра невозможно.

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