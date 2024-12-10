Пьяного мужчину во время домашней вечеринки ударили острым предметом

Пострадавшему нанесли удары по туловищу и ноге. Скорая помощь доставила потерпевшего с колотыми ранами в больницу.

По словам советника по связям с общественностью прокуратуры Каури Синкявичуса, по предварительным данным, как пострадавший, так и находившиеся в момент инцидента с ним в компании люди употребляли алкоголь.

Для выяснения обстоятельств возбуждено уголовное дело по статье о физическом насилии. Нанесение вреда здоровью другого лица и физическое насилие, причиняющее боль, наказываются денежным штрафом или тюремным заключением на срок до одного года.