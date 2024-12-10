Что сейчас происходит в Сирии: повстанцы создают правительство; в Дамаске найдены десятки тел со следами пыток

Обнаруженные тела

Ранее аль-Джулани также пообещал наказать чиновников режима Асада, виновных в пытках политических противников. Он заявил, что имена этих людей будут опубликованы, новые власти страны также будут добиваться экстрадиции тех, кто бежал в другие страны.

Он добавил, что за информацию о высокопоставленных офицерах армии и служб безопасности, причастных к военным преступлениям, будут назначены вознаграждения.

Бойцы повстанческого движения в Дамаске сообщили, что в морге одной из больниц они обнаружили около сорока тел людей, которые подвергались пыткам.

«Я открыл дверь морга своими руками, это было ужасное зрелище: около 40 тел были свалены в кучу со следами жутких пыток», — цитирует агентство AFP слова одного из бойцов сопротивления.

«Мы сообщили военному командованию о том, что нашли, и скоординировали свои действия с „Сирийским Красным Полумесяцем", который перевез тела в больницу Дамаска, чтобы семьи могли приехать и опознать их», — рассказал боец.

AFP также сообщает, что его журналисты видели фотографии и видеозаписи с телами людей, предположительно, подвергшихся пыткам. Би-би-си не может независимо проверить эту информацию.

10 декабря сотни людей собрались вокруг нескольких тюрем, в том числе печально известной тюрьмы «Седная» в Дамаске, в надежде найти своих пропавших родственников.