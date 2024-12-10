Израиль заявил об уничтожении флота Сирии

«В последние дни ЦАХАЛ проводит операции в Сирии с целью нанесения ударов и уничтожения стратегических объектов, угрожающих государству Израиль. Прошлой ночью военно-морские силы провели успешную операцию по уничтожению сирийского флота», - привело его слова агентство AFP.

Кац посетил военно-морскую базу ВМС Израиля в Хайфе на севере страны.

Буферная демилитаризованная зона между Сирией и Голанскими высотами

По его словам, была сформирована буферная демилитаризованная зона между Сирией и Голанскими высотами. Кац распорядился создать «стерильную оборонительную зону» на юге Сирии - без постоянного израильского присутствия, чтобы предотвратить любую террористическую угрозу Израилю, передало агентство Reuters.

При этом Кац предупредил новые власти в Сирии, заявив, что любое образование, представляющее угрозу для Израиля, будет подвергаться беспощадной атаке.

«Тот, кто пойдет по стопам Асада, закончит так же, как Асад. Мы не позволим экстремистскому исламскому террористическому образованию действовать против Израиля за пределами его границ... Мы сделаем все, чтобы устранить угрозу», - привела слова министра обороны Израиля The Times of Israel.

Падение режима Башара Асада в Сирии

Новым временным премьер-министром Сирии стал Мухаммед аль-Башир, которого называют близким соратником лидера группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) Абу Мохаммеда аль-Джулани.

Вооруженные группировки во главе с ХТШ начали масштабное наступление на правительственные силы Башара Асада в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город страны - Алеппо - и взять под контроль несколько других крупных центров. Повстанцы 8 декабря объявили в эфире гостелевидения из Дамаска, что свергли режим Асада. Тот вместе с семьей вылетел в Россию.

По данным Reuters, в Дамаске 10 декабря вновь открылись банки и магазины, заработали светофоры. В городе заметно сократилось число вооруженных лиц. Два источника, близких к повстанцам, сообщили, что командование приказало бойцам покинуть город.