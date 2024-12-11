На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире эксперт отдела стратегического планирования дорожного движения Таллиннского транспортного департамента, член совета TLT Григорий Парфенов.

Выдержки из беседы:

– Что упрощают два с половиной километра новых трамвайных путей в центре Таллинна?

– Я бы не сказал, что это напрямую что-то упрощает, однако центр теперь более надежно связан с портовой зоной. Очевидно, что район порта будет и дальше развиваться и в перспективе даст примерно 15 000 рабочих мест и мест проживания. Соответственно, спрос на транспорт будет расти.

Во-вторых, благодаря новому трамваю удалось немного разгрузить действующую остановку Хобуяама и перегруженное кольцо Виру. В случае неполадок, трамвай можно будет направить по альтернативной ветке.

– Удалось ли уменьшить пробки? Или такой цели изначально не ставилось?

– Цель всегда одна – сделать общественный транспорт более надежным и комфортным. Время покажет, удалось ли уменьшить пробки. Не стану спекулировать на тему, сколько в действительности людей пересядет с автомобиля на трамвай.

– Какие ошибки удалось исправить в ходе реконструкции? Что реально теперь начнет работать лучше?