Запуск новой трамвайной линии в Таллинне произведен, что дальше? Не слишком ли медленно движется трамвай по новой ветке?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире эксперт отдела стратегического планирования дорожного движения Таллиннского транспортного департамента, член совета TLT Григорий Парфенов.
Выдержки из беседы:
– Что упрощают два с половиной километра новых трамвайных путей в центре Таллинна?
– Я бы не сказал, что это напрямую что-то упрощает, однако центр теперь более надежно связан с портовой зоной. Очевидно, что район порта будет и дальше развиваться и в перспективе даст примерно 15 000 рабочих мест и мест проживания. Соответственно, спрос на транспорт будет расти.
Во-вторых, благодаря новому трамваю удалось немного разгрузить действующую остановку Хобуяама и перегруженное кольцо Виру. В случае неполадок, трамвай можно будет направить по альтернативной ветке.
– Удалось ли уменьшить пробки? Или такой цели изначально не ставилось?
– Цель всегда одна – сделать общественный транспорт более надежным и комфортным. Время покажет, удалось ли уменьшить пробки. Не стану спекулировать на тему, сколько в действительности людей пересядет с автомобиля на трамвай.
– Какие ошибки удалось исправить в ходе реконструкции? Что реально теперь начнет работать лучше?
– Не возьмусь обсуждать ошибки. Суть в том, что мы адаптировали новую систему светофорного движения под трамвай, который благодаря этому получил приоритет. Разумеется, столь чувствительная система требует еще дополнительной настройки. Иногда бывают и сбои. Например, пару дней назад трамвай остановился примерно на десять минут. Он застрял в зоне, где нет напряжения, автономный ход не включился штатно. А началось всё с того, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте, трамваю пришлось затормозить.
– С какой скоростью движутся трамваи по новой ветке? Не слишком ли медленно?
– Средняя скорость движения трамвая в центре – примерно 20 км/час. Разумеется, в изрезанном перекрестками центре трамваи всегда движутся чуть медленнее. Одновременно из терминала Виру выезжают еще и автобусы, и это тоже отражается на скорости движения. У кого-то даже может сложиться впечатление, что трамваи простаивают.
– В вечерний час пик трамвай движется со скоростью пешехода?
– Если только пешеход очень быстрый. В среднем пешеход передвигается со скоростью 5 км/час, а трамвай в час пик – со скоростью 20 км/час.
– На отрезке от остановки «Пабери» до Балтийского вокзала вместо прежних 6 перекрестков теперь появилось 9. Очевидно, время пути увеличится?
– Перекресток перекрестку рознь. Если двигаться на Нарва-мнт в сторону кольца Виру, то весь отрезок можно считать одним большим перекрестком с усложненной системой движения. Однако время проезда увеличилось всего на три минуты. И это нормально, поскольку траектория удлинилась до порта.
– Если трамвай конкурирует по скорости не с пешеходами, то с кем?
– Трамвай – это магистральный скоростной транспорт общего пользования. В целом, он должен двигаться намного быстрее, чем 20 км/час. Мы над этим работаем. Что касается конкуренции с точки зрения скорости, то в нашем городе трамвай может конкурировать только с автобусом. Средняя скорость автобуса – примерно 19 км/час, троллейбуса – 18 км/час.
– Когда новый трамвай поедет быстрее?
– Мы постараемся ускорить его к лету. Для этого разрабатываем целый ряд новых мер. Если всё будет хорошо, трамвай к лету поедет быстрее.
На критические перекрестки будут выставлены датчики, плюс дополнительная настройка. Это позволит сократить простой на перекрестках. Если мы сможем таким образом сэкономить для «двойки» пять минут из 39, то это будет хорошим результатом.
– Во сколько обошелся проект нового трамвая?
– Порядка 55 миллионов евро.
– Когда к сети будут подключены аэропорт и Rail Baltica?
– Согласно плану, в 2027 году трамвай будет ходить в аэропорт – на конечную станцию. Rail Baltica окажется промежуточной станцией на пути следования.
– Когда протянут трамвайные пути через Лийвалайа в спальные районы?
– На данный момент обсуждается два трамвайных проекта: через Лийвалайа и на Штромку. Сейчас разрабатываются условия проектирования. Если всё пойдет по плану, что в 2028–29 годах мы будем ездить на трамвае как по Лийвалайа, так и на Штромку.
Продление путей до Мустамяэ и Хааберсти, наверное, произойдет позже. Поначалу трамвай будет ходить по Лийвалайа и Суур-Америка до центра Кристийне. Там будет создан транспортный узел, на который замыкаются и поезд, и автобус, и трамвай. Проект должен быть реализован к 2030 году.
– Стоит ли району Ласнамяэ рассчитывать на свой трамвай?
– Здесь обсуждается два проекта: трамвай на Лаагна-теэ или трамвай в направлении новой больницы Ласнамяэ. Последний проект технически сложен, поскольку подъем на Певческое поле достаточно крутой. Соответственно, трамвайные пути придется либо строить вглубь, либо возводить эстакаду.
Не могу сказать, когда какой-то из этих проектов будет реализован. Возможно, что обозримое будущее для Лаагна-теэ – это вообще не трамвай, а троллейбус.
– Через всю канаву придется тянуть провода?
– На определенных участках. Где-то троллейбусы смогут заряжаться от проводов, а где-то – за счет батареек. Тестирование таких троллейбусов уже произведено. Текущий тендер уже предусматривает приобретение троллейбусов с такими батарейками. Так что один из вариантов – электрифицировать Лаагна-теэ под троллейбусы.
Подробнее в повторе!
- Что изменилось с появлением пары километров новых трамвайных путей?
- Какие проблемы решены в ходе реконструкции отрезка в центре города?
- Почему в час пик трамвай движется в центре со скоростью пешехода?
- Когда к трамвайной сети будут подключены аэропорт и Rail Baltica?
- Пойдут ли трамваи в столичные районы?
- Когда начнут перекрывать улицу Лийвалайя?
- Каковы приоритетные проекты Транспортного департамента?