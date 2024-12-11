Запуск новой трамвайной линии в Таллинне произведен, что дальше? Не слишком ли медленно движется трамвай по новой ветке?
Студия Postimees: новый трамвай в Таллинне движется со скоростью пешехода? Отвечает эксперт
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире эксперт отдела стратегического планирования дорожного движения Таллиннского транспортного департамента, член совета TLT Григорий Парфенов.
Смотрите интервью в повторе!
- Что изменилось с появлением пары километров новых трамвайных путей?
- Какие проблемы решены в ходе реконструкции отрезка в центре города?
- Почему в час пик трамвай движется в центре со скоростью пешехода?
- Когда к трамвайной сети будут подключены аэропорт и Rail Baltica?
- Пойдут ли трамваи в столичные районы?
- Когда начнут перекрывать улицу Лийвалайя?
- Каковы приоритетные проекты Транспортного департамента?