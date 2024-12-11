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Студия Postimees: новый трамвай в Таллинне движется со скоростью пешехода? Отвечает эксперт

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Запуск новой трамвайной линии в Таллинне произведен, что дальше? Не слишком ли медленно движется трамвай по новой ветке?​​

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире эксперт отдела стратегического планирования дорожного движения Таллиннского транспортного департамента, член совета TLT Григорий Парфенов

Смотрите интервью в повторе!

  • Что изменилось с появлением пары километров новых трамвайных путей?
  • Какие проблемы решены в ходе реконструкции отрезка в центре города?
  • Почему в час пик трамвай движется в центре со скоростью пешехода?
  • Когда к трамвайной сети будут подключены аэропорт и Rail Baltica?
  • Пойдут ли трамваи в столичные районы? 
  • Когда начнут перекрывать улицу Лийвалайя? 
  • Каковы приоритетные проекты Транспортного департамента?
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