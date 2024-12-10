ВИДЕО Археологи, возможно, обнаружили саркофаг «Санта-Клауса»

В приморском городе Демре в турецкой провинции Анталья находится церковь Святого Николая, которая с 1989 года стала популярным местом археологических раскопок. Считается, что именно здесь находится последнее место упокоения Святого Николая из Миры (современный Демре).

Святой Николай скончался в 343 году нашей эры.

Он был греком, который вдохновил на создание образов как Санта-Клауса, так и Синтерклааса - аналога праздничного персонажа в нидерландской культуре.

Согласно историческим свидетельствам, этот епископ помогал бедным, делясь своим наследством и поддерживая нуждающихся.

Святой Николай также тайно дарил подарки, оставляя монеты в обуви людей.

Археологи, возможно, нашли нечто, связанное с этой религиозной фигурой.

Когда Святой Николай умер, он был похоронен в своей церкви, хотя византийский император Феодосий II распорядился построить на этом месте более крупную церковь в его честь.

Чтобы сохранить его останки, их поместили в саркофаг, который затем перенесли в новую церковь.

Останки Святого Николая неоднократно упоминались в истории. В 1087 году итальянские воры похитили несколько костей из его саркофага, а оставшиеся кости были украдены моряками во время Первого крестового похода.

Однако в конце 2024 года археологи обнаружили в двухэтажной пристройке церкви известняковый саркофаг, который, как предполагается, мог стать местом захоронения Святого Николая.

Исследователи, участвовавшие в проекте Legacy for the Future, сообщили, что каменный гроб находился на глубине почти двух метров. Археологи осознали, что наткнулись на место захоронения, только когда обнаружили кости животных и фрагменты глиняной лампы.

На данный момент не подтверждено, действительно ли саркофаг принадлежит прообразу Санта-Клауса, так как о точном месте его захоронения уже давно ходят разные теории.

Archaeologists in Türkiye believe they have discovered the tomb of Saint Nicholas, famously known as Santa Claus 🇹🇷 pic.twitter.com/T1Wx40gp7P — Daily Turkic (@DailyTurkic) December 6, 2024