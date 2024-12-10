Трудные времена: магазин продуктов с истекающим сроком годности удвоил продажи

Основанный молодыми предпринимателями первый в Эстонии интернет-магазин товаров, у которых срок «лучше до» уже наступил или приближается, – в этом году уже спас от утилизации миллион единиц товара, что в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. И планируется открытие новых магазинов.
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По словам основателя Sumena Оливера Себастьяна Лампа, экономический спад и рост цен вынудили людей искать более дешевые товары. «Если за первые девять месяцев прошлого года было спасено более 500 000 единиц продуктовых товаров, большая часть которых в противном случае была бы отправлена на утилизацию, то в этом году мы спасли уже миллион единиц товара. Например в октябре – 150 000 единиц, и это рекордный показатель за всё время нашей деятельности», – сказал он.