Трудные времена: магазин продуктов с истекающим сроком годности удвоил продажи

По словам основателя Sumena Оливера Себастьяна Лампа, экономический спад и рост цен вынудили людей искать более дешевые товары. «Если за первые девять месяцев прошлого года было спасено более 500 000 единиц продуктовых товаров, большая часть которых в противном случае была бы отправлена на утилизацию, то в этом году мы спасли уже миллион единиц товара. Например в октябре – 150 000 единиц, и это рекордный показатель за всё время нашей деятельности», – сказал он.

«В этом году мы в два раза увеличили площадь нашего склада, и к весне планируем открыть два новых магазина, для которых ищем помещения в Таллинне и других городах. Мы провели исследование, и его результаты показали, что на Северо-Востоке Эстонии, и в Пярну люди с нетерпением ждут открытия магазинов, предлагающих товары, у которых срок "лучше до" уже наступил или приближается, и сейчас мы ищем для них подходящие помещения», — добавил Ламп.