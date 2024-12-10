В числе номинантов были Навальный и Зеленский: в Норвегии вручили Нобелевскую премию мира

Один из трех сопредседателей Nihon Hidankyo, 92-летний Тэруми Танака, выживший в Нагасаки, потребовал от правительств «принять меры для достижения» безъядерного мира, передало агентство AFP.

«Я бесконечно опечален и возмущен тем, что "ядерное табу" грозит быть нарушенным», - сказал Танака в городской ратуше Осло. Награда была присуждена 11 октября за усилия по достижению «мира, свободного от ядерного оружия».

За что вручена Нобелевская премия

Nihon Hidankyo, или Японский совет организаций жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, с августа 1956 года проводит кампанию за расширение медицинских услуг для «хибакуся» (людей, выживших после американских ядерных ударов по двум этим японским городам), а также за полный запрет разработки и применения ядерного оружия.

Норвежский Нобелевский комитет отмечал, что ассоциация помогла возглавить глобальное движение, которое «неустанно работает над повышением осведомленности о катастрофических гуманитарных последствиях применения ядерного оружия».

Со временем, указывалось в заявлении, идея этого движение переросла в «мощную международную норму», которая клеймит использование ядерного оружия как морально неприемлемое: «Эта норма стала известна как "ядерное табу"».

В результате ядерного удара США по Хиросиме 6 августа 1945 года погибли около 140 000 человек, во время бомбардировки Нагасаки тремя днями позже - около 70 000. Токио объявил о своей капитуляции 15 августа 1945 года. Ассоциация Nihon Hidankyo номинировалась на Нобелевскую премию мира в 1985 и в 1994 годах.