Рейтинги: поддержка Партии реформ продолжает расти

Об этом BNS сообщило НКО «Институт общественных исследований» по результатам проведенного фирмой Norstat Eesti AS еженедельного опроса о партийных предпочтениях населения.

Согласно свежим результатам опроса, 26,9% респондентов поддерживают «Отечество», 20,5% - Партию реформ и 14,2% - Социал-демократическую партию.

В настоящее время поддержка «Отечество» на четыре процентных пункта ниже, чем в начале ноября, но последние результаты показывают, что тенденция к снижению прекратилась.

За три недели поддержка Партии реформ выросла на 3,1 процентных пункта и после более чем годичного перерыва вновь преодолела 20-процентный порог.

Отрыв «Отечества» от Партии реформ составляет 6,4 процентных пункта, а занимающая третье место Социал-демократическая партия отстает от Партии реформ на 6,3 процентных пункта.

За тройкой лидеров следуют Центристская партия (13,2%) и EKRE (12,7%), а наименьшую поддержку среди парламентских партий имеет партия «Ээсти 200» (3,6%).

Коалиционные партии поддерживают 38,3% респондентов, а оппозиционные - 52,8%.

Очередной опрос был проведен в период с 11 ноября по 8 декабря, в нем приняли участие 4000 граждан Эстонской республики, имеющих право голоса.