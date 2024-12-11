На туристическом хуторе произошел пожар, погибли павлины

В прошлом этот туристический хутор привлекал внимание своей богатой коллекцией птиц и животных. Еще в июле Tartu Postimees писал, как Ксения Кивиранд (34) вместе с мужем Вахуром и тремя детьми разводят уток, индюков, кур, овец и коров, а также павлинов, страусов, эму, хорьков, нутрий и серебристую лисицу.

Согласно первоначальным данным, в результате пожара погибли павлины. Другие животные, находящиеся под опекой семьи, не пострадали. Огонь также не повредил другие постройки.

Несколько лет назад в этом же домохозяйстве удалось избежать пожара благодаря оперативным действиям хозяина. Так, 16 июля 2022 года из-за неисправности электропроводки начал дымиться телевизор, возникновение огня было вопросом лишь нескольких минут. Тогда же были уничтожены роутер и холодильник.