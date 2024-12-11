Министерство образования и науки направило партнерам для выражения своего мнения проект поправки к Закону о языке. Проект поправок усилит контроль за знанием эстонского языка, обеспечит администрирование на эстонском языке в учреждениях государственного сектора, увеличит штрафы и сделает уровневый экзамен платным с третьего раза.
Государство хочет усилить контроль за соблюдением языковых требований
Министр образования и науки Кристина Каллас сказала, что для страны важно дать четкий сигнал о необходимости соблюдения языковых требований.
«Вместе с работодателями мы должны быть более требовательными, чтобы и в будущем мы могли вести дела на эстонском языке во всех сферах жизни», - сказала Каллас, добавив, что где еще, как не в Эстонии, люди должны иметь возможность получать обслуживание на эстонском языке - будь то поход в магазин или общение с властями.
«В современном мире, богатом технологиями, существует множество умных вариантов, которые помогут выучить эстонский язык и, при необходимости, перевести», - сказала министр.
Штрафы вырастут
Законопроект усиливает правоприменительные меры и повышает максимальный уровень штрафов (принудительное денежное взыскание) до 9600 евро для юридических лиц и 1280 евро для физических лиц. Также увеличиваются штрафы для юридических лиц, которые также не повышались в течение последних десяти лет.
Знание эстонского языка требуется во всех учреждениях, предоставляющих государственные услуги, включая органы местного самоуправления и государственно-правовые органы.
Чтобы сделать экзамены по эстонскому языку более эффективными, министерство предлагает ввести государственную пошлину для тех, кто приходит сдавать один и тот же экзамен в третий и более раз.
Будет уточнена группа лиц, к которым требования к знанию эстонского языка не будут применяться в течение первых пяти лет. Прежние понятия «иностранный специалист» и «иностранный эксперт» будут заменены на «специалист высшего уровня», а право на освобождение от экзамена на знание языка получат не только академические работники, но и временно прибывшие из-за границы преподаватели иностранных языков и международных учебных программ.
Язык жестов получит свое место в законодательстве
Законопроект уточняет понятие «язык жестов» в законе. Упоминание эстонского языка и эстонского языка жестов рядом в разделе, определяющем государственный язык, вызвало путаницу. Предлагается включить эстонский жестовый язык как самостоятельный язык в статью об определении других языков. Будет добавлено, что государство поддерживает развитие эстонского жестового языка.
Также будет регламентирован перевод фильмов, демонстрируемых в кинотеатрах, так что фильмы, дублированные на иностранный язык, будут разрешены к показу только детям.
Разработке проекта предшествовала подготовка предложения, в которой приняли участие Языковой совет, работодатели, профсоюзы и другие участники рынка труда, а также различные группы интересов.
Обсуждение показало, что не все вопросы должны регулироваться законом, а нерегулируемые меры могут быть более эффективными. Например, не планируется восстанавливать требование к водителям такси предоставлять подтверждение владения эстонским языком при подаче заявления на получение служебного удостоверения.
Требование к водителям такси владеть эстонским языком на уровне B1 существует уже давно, но с 2016 года подтверждать это при подаче заявления на получение карты обслуживания не требуется. Важно повысить уровень требований со стороны работодателей. Например, компания Bolt разработала собственную программу языковой подготовки, которую водители должны пройти. Однако с Wolt была достигнута договоренность о том, что платформа будет поощрять курьеров к изучению эстонского языка и к ним не планируют предъявлять требование о знании языка на уровень A1.
Проект и пояснительная записка доступны в информационной системе проекта (EIS).