Государство хочет усилить контроль за соблюдением языковых требований

Министр образования и науки Кристина Каллас сказала, что для страны важно дать четкий сигнал о необходимости соблюдения языковых требований.

«Вместе с работодателями мы должны быть более требовательными, чтобы и в будущем мы могли вести дела на эстонском языке во всех сферах жизни», - сказала Каллас, добавив, что где еще, как не в Эстонии, люди должны иметь возможность получать обслуживание на эстонском языке - будь то поход в магазин или общение с властями.

«В современном мире, богатом технологиями, существует множество умных вариантов, которые помогут выучить эстонский язык и, при необходимости, перевести», - сказала министр.

Штрафы вырастут

Законопроект усиливает правоприменительные меры и повышает максимальный уровень штрафов (принудительное денежное взыскание) до 9600 евро для юридических лиц и 1280 евро для физических лиц. Также увеличиваются штрафы для юридических лиц, которые также не повышались в течение последних десяти лет.

Знание эстонского языка требуется во всех учреждениях, предоставляющих государственные услуги, включая органы местного самоуправления и государственно-правовые органы.

Чтобы сделать экзамены по эстонскому языку более эффективными, министерство предлагает ввести государственную пошлину для тех, кто приходит сдавать один и тот же экзамен в третий и более раз.