Автоперевозчики отказываются от Tallink после резкого повышения цен: «Избегаем их, как можем»

«Это некрасивое поведение со стороны Tallink, и мы серьезно пострадали, - сказал член правления Navaka Transport Янек Минковски о повышении цен, транспортная компания которого отказалась от услуг Tallink и ушла к конкурентам. - Так резко поднимать цены в середине года - это нехорошая деловая практика».

Минковски отметил, что за счет своего размера Tallink имеет рычаги давления, позволяющие устанавливать цены на рынке.

Член правления ATV Transpordi AS Оливер Таттар сообщил, что они прекратили сотрудничество с Tallink три года назад, тогда цены на билеты также резко выросли: «У нас все разделено между Viking и Eckerö, и мы стараемся избегать Tallink настолько, насколько это возможно».

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