Фото Из-за пожара большая семья лишилась дома

В среду в 6:04 утра в Спасательный департамент поступило сообщение о том, что в деревне Энги в Вильяндимаа загорелся дом, принадлежащий многочисленному семейству.

Когда пожарные прибыли на место, дом полыхал открытым пламенем, всем жильцам удалось выбраться самостоятельно.

Как рассказал пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк, по счастливой случайности отец семейства проснулся рано утром первым, заметил возгорание и поднял тревогу.

Изначально загорелся карниз дома, однако очень скоро пламя перекинулось под крышу.

Строение в результате пожара сильно пострадало. Известно также, что сгорел как минимум один автомобиль.