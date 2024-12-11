Положительная тенденция: в Эстонии растет число иностранных туристов

Ведущий аналитик Департамента статистики Хельга Лаурмаа отметила, что по сравнению с октябрем 2019 года, т.е. последним пиковым периодом, число туристов в этом году было все же на 5% меньше. По сравнению с октябрем докризисного рекордного года, в предприятиях по размещению остановилось на 30 000 меньше зарубежных туристов и на 16 000 больше местных туристов. В октябре этого года в предприятиях по размещению Эстонии остановилось 143 000 зарубежных и 132 000 местных туристов.

«Число местных туристов, которое в этом году в большинстве месяцев было по сравнению с прошлым годом меньше, в октябре снова стало расти», - уточнила Лаурмаа.

Из Финляндии Эстонию посетило около 58 000 туристов, т.е. 40% остановившихся в предприятиях по размещению зарубежных туристов. В предприятиях по размещению остановилось около 22 000 (15%) туристов из Латвии, 8000 (5%) туристов из Германии и более 6000 (4%) туристов из Литвы. Из соседних Финляндии и Латвии в предприятиях по размещению остановилось соответственно на 4400 и 2100 туристов больше, туристов из Германии было на 1800 больше, чем в октябре прошлого года.

Большая часть (76%) размещенных зарубежных туристов в октябре была на отдыхе, 18% отметили целью своей поездки работу. Из зарубежных туристов 76% предпочли ночевать в Харьюском уезде, далее следовали Пярнуский (10%), Тартуский (6%), а также Ида-Вируский и Саареский (по 2%) уезды.