По данным Департамента статистики, в октябре 2024 года в предприятиях по размещению остановилось 275 000 туристов, что на 9% больше, чем в том же месяце прошлого года. По сравнению с прошлым годом зарубежных туристов было на 15% больше, местных туристов - на 4%.
Положительная тенденция: в Эстонии растет число иностранных туристов
Ведущий аналитик Департамента статистики Хельга Лаурмаа отметила, что по сравнению с октябрем 2019 года, т.е. последним пиковым периодом, число туристов в этом году было все же на 5% меньше. По сравнению с октябрем докризисного рекордного года, в предприятиях по размещению остановилось на 30 000 меньше зарубежных туристов и на 16 000 больше местных туристов. В октябре этого года в предприятиях по размещению Эстонии остановилось 143 000 зарубежных и 132 000 местных туристов.
«Число местных туристов, которое в этом году в большинстве месяцев было по сравнению с прошлым годом меньше, в октябре снова стало расти», - уточнила Лаурмаа.
Из Финляндии Эстонию посетило около 58 000 туристов, т.е. 40% остановившихся в предприятиях по размещению зарубежных туристов. В предприятиях по размещению остановилось около 22 000 (15%) туристов из Латвии, 8000 (5%) туристов из Германии и более 6000 (4%) туристов из Литвы. Из соседних Финляндии и Латвии в предприятиях по размещению остановилось соответственно на 4400 и 2100 туристов больше, туристов из Германии было на 1800 больше, чем в октябре прошлого года.
Большая часть (76%) размещенных зарубежных туристов в октябре была на отдыхе, 18% отметили целью своей поездки работу. Из зарубежных туристов 76% предпочли ночевать в Харьюском уезде, далее следовали Пярнуский (10%), Тартуский (6%), а также Ида-Вируский и Саареский (по 2%) уезды.
Из остававшихся на ночлег местных туристов 67% отметили целью своей поездки отдых, 23% - работу. Больше всего местных туристов остановилось в Харьюском уезде (34%), далее следовали Пярнуский (13%), Ида-Вируский (11%) и Тартуский (10%) уезды.
Туристы провели в предприятиях по размещению в целом 519 000 ночей, из которых 295 000 ночей провели зарубежные туристы и 224 000 - местные туристы.
В октябре свои услуги туристам предлагало 960 предприятий по размещению. В распоряжении туристов было 22 000 номеров и 50 000 койко-мест, заполнены были 47% номеров. Стоимость проживания в предприятии по размещению составила в среднем 46 евро в сутки на человека, что на 2% дороже, чем в октябре 2023 года, и на 21% дороже, чем в том же месяце 2019 года. В Тартуском уезде стоимость проживания составила 52 евро, в Саареском - 49 евро, в Харьюском - 48 евро, в Ида-Вируском - 43 евро и в Пярнуском - 41 евро в сутки на человека.
Департамент статистики собирает и анализирует данные о деятельности предприятий по размещению по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущей экономической ситуации в Эстонии.