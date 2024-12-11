По словам, менеджера по связям с общественностью сети ломбардов Ханса Саарвельта Luutar, жители Эстонии часто привозят украшения из стран, куда они ездят отдыхать, но там можно приобрести не только качественную вещь, но и подделку, а в некоторых странах следует быть особенно осторожными.
Какое золото, привезенное из наиболее посещаемых жителями Эстонии стран, настоящее, а где его покупки стоит избегать
«На самом деле, покупая кольцо или цепочку в ювелирном магазине в Эстонии или за рубежом, стоит немного подержать изделие в руках и подвигать его – если изделие кажется легким, пустотелым или звучит, как полая елочная игрушка, то, скорее всего, это не очень качественная вещь», - сказал Саарвельт.
Такие украшения часто из «дутого» золота, кольца легко мнутся, а цепочки растягиваются или рвутся, а отремонтировать или отполировать их практически невозможно, поскольку материал очень тонкий.
«Во многие ювелирные магазины в торговых центрах Эстонии товар поступает в основном из Турции, эти украшения выглядят красиво, но, на самом деле, представляют собой массовые изделия промышленного производства, и не выдерживают долгой носки. За те же деньги можно попросить ювелира в Эстонии сделать ювелирное изделие достойного качества», - сказал Саарвельт.
По словам Ханса Саарвельта, в любимых местах отдыха жителей Эстонии, Египте и Турции, можно найти как достойные украшения, так и всевозможные безделушки, предназначенные для обмана туристов: 25% украшений там вообще не из золота, или это изделия очень низкого качества.
«Покупки в Азии и Индии - это тоже лотерея: можно получить золото очень хорошего качества, но его сложно определить невооруженном глазом. Проба, поставленная в чужой стране, тоже может не соответствовать действительности. Например, к нам привезли серьги пробы 750, а тестер показал пробу 585, т. е., значительно меньшее содержание золота. На изделиях, продавающихся в магазинах Эстонии, проба является обязательной, и она соответствует реальной», - сказал Саарвельт.
Много драгоценных камней люди привозят в Эстонию из Таиланда, но оценить их качество на месте очень сложно, говорит эксперт. «В Бангкоке стоит опасаться довольно распространенной ювелирной аферы, при которой к туристам подходят разные так называемые доброжелательные люди и утверждают, что именно в этот день можно купить драгоценные камни без налога. На самом деле, они в сговоре с ювелирными магазинами - при такой покупке драгоценные камни, как правило, настоящие, но низкого качества, за которые берут гораздо больше, чем они реально стоят», - добавил Саарвельт.
По его словам, в Дубае можно покупать золото в знакомых жителям Эстонии местах с относительно спокойным сердцем. «Например, в аэропорту или в ювелирных магазинах золото там продается хорошего качества, и оно настоящее, однако следует иметь в виду, что в Дубае продается много украшений с высоким содержанием золота, и люди просто не учитывают, что чем выше качество золота, тем мягче материал. Например, золото 875 и 916 пробы очень мягкое, такие украшения очень легко ломаются при носке», - сказал Саарвельт.
В Англии и Ирландии очень популярно белое золото. «Сами по себе местные ювелирные магазины вполне корректны, но стоит иметь в виду, что проба белого золота там, с нашей точки зрения, необычайно низкая - 375, то есть, на самом деле, золото составляет лишь немногим более трети общего веса материала», - добавил Саарвельт.
Советы, как определить подделку
По словам Саарвельта, не стоит покупать золото из рук в руки, на Facebook или за границей на рынке: «При визуальном осмотре опасность можно заподозрить, если золото очень желтое, или в некоторых местах можно увидеть более темные царапины - это значит, что украшение, вероятно, просто позолочено».
«Самостоятельно можно отличить золото от других материалов с помощью магнита -для этого подойдет, например, ремешок смарт-часов с магнитной застежкой -настоящее золото не реагирует на магнит. Настоящее золото также на ржавеет, не теряет цвет и не держится на поверхности воды», - сказал Саарвельт.
Что касается жемчуга, его подлинность можно проверить, попробовав на зуб - искусственный жемчуг гладкий, а натуральная жемчужина будет довольно неприятно скрипеть.