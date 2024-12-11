Какое золото, привезенное из наиболее посещаемых жителями Эстонии стран, настоящее, а где его покупки стоит избегать

Много драгоценных камней люди привозят в Эстонию из Таиланда, но оценить их качество на месте очень сложно, говорит эксперт. «В Бангкоке стоит опасаться довольно распространенной ювелирной аферы, при которой к туристам подходят разные так называемые доброжелательные люди и утверждают, что именно в этот день можно купить драгоценные камни без налога. На самом деле, они в сговоре с ювелирными магазинами - при такой покупке драгоценные камни, как правило, настоящие, но низкого качества, за которые берут гораздо больше, чем они реально стоят», - добавил Саарвельт.

По его словам, в Дубае можно покупать золото в знакомых жителям Эстонии местах с относительно спокойным сердцем. «Например, в аэропорту или в ювелирных магазинах золото там продается хорошего качества, и оно настоящее, однако следует иметь в виду, что в Дубае продается много украшений с высоким содержанием золота, и люди просто не учитывают, что чем выше качество золота, тем мягче материал. Например, золото 875 и 916 пробы очень мягкое, такие украшения очень легко ломаются при носке», - сказал Саарвельт.