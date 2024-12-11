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Две тысячи финских компаний связаны с организованной преступностью

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Финская полиция (иллюстративное фото).
Финская полиция (иллюстративное фото). Фото: Markku Ulander

Согласно недавнему отчету Налоговой службы Финляндии, почти 2000 местных компаний имеют связи с организованной преступностью.

Ответственные лица этих фирм либо напрямую связаны с организованной преступностью, либо находятся под влиянием преступных группировок, сообщает Yle.

Около 95 процентов из них являются гражданами Финляндии.

Некоторые из руководителей и владельцев компаний сами являются действующими или бывшими членами организованных преступных группировок.

Об этом говорится в свежем отчёте, подготовленном Налоговой службой и Центральной криминальной полицией Финляндии.

Порядка 130 из этих компаний работают в секторах, которые классифицируются как критически важные для функционирования общества.

К таким сферам относятся, например, услуги по охране и уборке.

По мнению главы отдела по расследованию теневой экономики Налоговой службы Финляндии Янне Марттинена, подобных фирм в стране, вероятно, еще больше, поскольку криминал умеет использовать различные прикрытия – в частности, для отмывания денег.

«Организованная преступность прочно укоренилась в деловой жизни Финляндии», - констатирует Марттинен.

Согласно оценке финских налоговиков, страна ежегодно теряет по меньшей мере 40 миллионов евро налогов из-за бизнеса, связанного с организованной преступностью.

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