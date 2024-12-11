Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило предложил посвятить 2026 год развитию действующих военнослужащих Сил обороны, чтобы таким образом повысить качество срочной службы, пишет Rus.ERR.
Командующий Силами обороны планирует реформу срочной службы
По оценке генерал-майора Мерило, срочная служба нуждается в основательной реформе.
В настоящее время Силы обороны набирают около 3800 призывников в год, но, как считает Мерило, в 2026 году можно было бы призвать значительно меньше – около 1000 человек, посвятив этот год подготовке инструкторов из числа кадровых военных, чтобы с их помощью передать призывникам опыт, полученный во время украинской войны.
Мерило подчеркнул, что изменения, безусловно, не приведут к удлинению срока службы в армии: «Мы укладываемся в 12 месяцев, предусмотренные законом сегодня. И многое зависит от того, как будет выглядеть ситуация».