Командующий Силами обороны планирует реформу срочной службы

В настоящее время Силы обороны набирают около 3800 призывников в год, но, как считает Мерило, в 2026 году можно было бы призвать значительно меньше – около 1000 человек, посвятив этот год подготовке инструкторов из числа кадровых военных, чтобы с их помощью передать призывникам опыт, полученный во время украинской войны.