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Командующий Силами обороны планирует реформу срочной службы

Редактор: rus.postimees.ee
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Глава Сил обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило.
Глава Сил обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило. Фото: Madis Veltman

Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило предложил посвятить 2026 год развитию действующих военнослужащих Сил обороны, чтобы таким образом повысить качество срочной службы, пишет Rus.ERR.

По оценке генерал-майора Мерило, срочная служба нуждается в основательной реформе.

В настоящее время Силы обороны набирают около 3800 призывников в год, но, как считает Мерило, в 2026 году можно было бы призвать значительно меньше – около 1000 человек, посвятив этот год подготовке инструкторов из числа кадровых военных, чтобы с их помощью передать призывникам опыт, полученный во время украинской войны.

Мерило подчеркнул, что изменения, безусловно, не приведут к удлинению срока службы в армии: «Мы укладываемся в 12 месяцев, предусмотренные законом сегодня. И многое зависит от того, как будет выглядеть ситуация».

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