Государство начнет финансировать покупку подержанных электромобилей

Согласно проекту, отправленному на круг согласования, в будущем также будет доступна субсидия на приобретение подержанных автомобилей и дополнительная субсидия, если имеющийся автомобиль с двигателем внутреннего сгорания будет надлежащим образом отправлен на утилизацию, а вместе него будет приобретен электромобиль.

По словам министра инфраструктуры Владимира Свети, для достижения климатических целей необходимо приложить усилия, чтобы сделать мобильность более устойчивой, и субсидия на покупку автомобиля с нулевым уровнем выбросов - одна из мер для достижения этой цели.

«Автомобильный транспорт является основным источником выбросов парниковых газов в транспортном секторе. Поэтому мы хотим стимулировать переход на более экологичные виды топлива и транспортных средств путем изменения и упрощения условий, - сказал министр. - Изменение условий предоставления субсидии позволит воспользоваться ею менее обеспеченным людям, которым покупка нового электромобиля может быть не по карману».

Максимальный размер субсидии на покупку электромобиля остается 4000 евро как для физических, так и для юридических лиц. Однако условия использования автомобиля будут упрощены. Вместо четырех лет автомобиль должен будт находиться в собственности в течение двух лет.