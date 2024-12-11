Министерство климата планирует изменить условия субсидирования покупки автомобилей с нулевым уровнем выбросов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Государство начнет финансировать покупку подержанных электромобилей
Согласно проекту, отправленному на круг согласования, в будущем также будет доступна субсидия на приобретение подержанных автомобилей и дополнительная субсидия, если имеющийся автомобиль с двигателем внутреннего сгорания будет надлежащим образом отправлен на утилизацию, а вместе него будет приобретен электромобиль.
По словам министра инфраструктуры Владимира Свети, для достижения климатических целей необходимо приложить усилия, чтобы сделать мобильность более устойчивой, и субсидия на покупку автомобиля с нулевым уровнем выбросов - одна из мер для достижения этой цели.
«Автомобильный транспорт является основным источником выбросов парниковых газов в транспортном секторе. Поэтому мы хотим стимулировать переход на более экологичные виды топлива и транспортных средств путем изменения и упрощения условий, - сказал министр. - Изменение условий предоставления субсидии позволит воспользоваться ею менее обеспеченным людям, которым покупка нового электромобиля может быть не по карману».
Максимальный размер субсидии на покупку электромобиля остается 4000 евро как для физических, так и для юридических лиц. Однако условия использования автомобиля будут упрощены. Вместо четырех лет автомобиль должен будт находиться в собственности в течение двух лет.
Чтобы сделать электромобили более доступными для широкой целевой группы, в будущем частные лица также смогут подать заявку на получение субсидии на покупку подержанного электромобиля возрастом до пять лет. В этом случае также можно подать заявку на субсидию в 4000 евро, при этом размер субсидии не может превышать 25% от стоимости автомобиля. Подержанные автомобили должны быть куплены у признанного автодилера и могут быть приобретены только в лизинг, т.е. выкуп подержанных автомобилей не будет финансироваться.
В качестве нововведения можно получить дополнительную субсидию, если сдать в утиль имеющийся автомобиль с двигателем внутреннего сгорания и заменить его на новый или подержанный электромобиль. Размер субсидии составляет 1500 евро, и на нее можно претендовать только в том случае, если вы приобретете электромобиль в течение шести месяцев после снятия с учета старого автомобиля.
Впредь нельзя будет подать заявку на получение субсидии на покупку грузовых велосипедов. Несмотря на то, что данный тип велосипедов является хорошей экологичной альтернативой для передвижения, влияние на сокращение выбросов в транспортном секторе значительно выше для субсидии на покупку электромобилей. Кроме того, грузовые велосипеды в основном используются в районах, где уже налажена работа общественного транспорта.
Субсидии выплачиваются Центром инвестиций в окружающую среду. В настоящее время остаток бюджета на меры поддержки транспортных средств с нулевым уровнем выбросов составляет около 1,8 млн евро.