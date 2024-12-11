В приложении Eesti.ee можно будет получать уведомления об опасностях

Государство будет отправлять прямые уведомления, например, о происшествиях, связанных с опасными химическими веществами, крупными пожарами, катастрофами или военными атаками, чтобы оперативно предоставить людям инструкции по действиям, что может спасти жизни и имущество.

«Надеемся, что отправка прямых уведомлений через приложение будет необходимо как можно реже. Однако хорошо, что мы смогли в сотрудничестве с Государственным агентством информационных систем расширить возможности отправки уведомлений жителям. Чем больше различных способов уведомлений, тем больше людей мы сможем охватить в кризисных ситуациях, предоставляя им четкие и оперативные инструкции», - сказал заместитель генерального директора Спасательного департамента Мартин Ламбинг.

Пользователи приложения могут выбрать, хотят ли они получать уведомления по всей Эстонии или только в своем регионе. Это дает людям возможность настроить охват уведомлений в соответствии с их предпочтениями.

Приложение Eesti.ee добавляет новый способ прямого уведомления в общую систему оповещения о чрезвычайных ситуациях, координируемую Спасательным департаментом. На данный момент уведомления о чрезвычайных ситуациях EE-ALARM можно отправлять через SMS, основанный на геопозиции, через мобильное приложение Olevalmis, в виде полосок текста на телеканалах ETV и ETV+, а также в виде текста RDS на Vikerraadio. Правильность содержания уведомлений можно проверить и получить дополнительную информацию на сайтах olevalmis.ee, kriis.ee и по телефону 1247.