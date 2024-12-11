Согласно исследованию Norstat, которое было проведено по заказу Wise, молодежь Эстонии все чаще мечтает о создании собственного бизнеса. Интерес к предпринимательству растет по мере взросления, но основной преградой остаются недостаток знаний и страх неудачи.
Половина молодых людей Эстонии хотят стать предпринимателями, но им не хватает уверенности
Уже шестой год подряд Wise проводит опрос среди молодежи в возрасте 16-19 лет. Желание молодых людей самостоятельно управлять своим рабочим временем и бизнесом неуклонно растет. В 2022 году 43% опрошенных интересовались предпринимательством, а в этом году уже 58% твердо решили стать бизнесменами.
«Молодежь ценит гибкость и возможность влиять на процессы, происходящие в обществе, но многим не хватает знаний и уверенности для старта. Хотя почти половина опрошенных в возрасте 16-19 лет рассматривают возможность создания собственного бизнеса, многих останавливают отсутствие хорошей идеи и страх провала», - поясняет старший консультант по персоналу Wise Брэтт Лемсалу.
Она добавляет, что именно молодые люди определяют, что в обществе необходимо улучшить, и это является ключом к созданию будущих решений. «Компания Wise также была основана двумя людьми, которые увидели проблему и использовали свои предпринимательские навыки, чтобы найти решение не только для себя, но и для остального мира», - говорит она.
Какие препятствия видят молодые люди?
Основные причины, препятствующие началу собственного бизнеса, - это отсутствие хорошей идеи и необходимых знаний. В 9 классе это отметили 48% учеников, в 10 классе - 35%. В старших классах (11 и 12 классы) учащиеся также выражают опасения по поводу возможных неудач и высокой ответственности. Студенты профтехучилищ также отмечают страх неудачи и нехватку знаний.
Возраст и интерес к предпринимательству
Например, планируют начать свое дело 50% учеников 9 классов, а в профтехучилищах - 51%. В 11 классе 58% учеников уже рассматривают предпринимательство как карьеру, а среди 12-классников таких 49%. Наибольший интерес к созданию собственного бизнеса проявляют 18-19-летние (56% и 58% соответственно).
Региональные различия
В Таллинне и Харьюмаа интерес к предпринимательству проявили 52% и 56% молодых людей соответственно. В Ида-Вирумаа - 47%, в Ляэне-Вирумаа - 33%, а в Тартумаа - 24%.
По данным опроса, для молодых людей в предпринимательстве особенно важна гибкость в плане рабочего места и времени: это считали важным практически все 10-12-классники. класс молодых людей из средней школы и профтехучилищ. Кроме того, молодые люди ценили предпринимательство как возможность заработать и достичь творческой свободы. 100% девятиклассников хотели иметь возможность более высокого дохода, а творческую свободу высоко ценили более 88% молодежи во всех возрастных группах.
Эстоноязычные и русскоязычные молодые люди проявляют равный интерес к предпринимательству: 50% и 44% соответственно. Однако молодежь других национальностей предпочитают предпринимательство работе по найму (80%).
Опрос и результаты
В исследовании, проведенном Norstat по заказу Wise, приняли участие 307 человек - 106 девушек и 201 юноша. Целевая аудитория включала учеников 9 классов и гимназистов, а также учеников профессиональных училищ. Wise начал исследование интересов молодежи в 2018 году и ежегодно обновляет его с 2021 года.