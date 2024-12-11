Половина молодых людей Эстонии хотят стать предпринимателями, но им не хватает уверенности

Уже шестой год подряд Wise проводит опрос среди молодежи в возрасте 16-19 лет. Желание молодых людей самостоятельно управлять своим рабочим временем и бизнесом неуклонно растет. В 2022 году 43% опрошенных интересовались предпринимательством, а в этом году уже 58% твердо решили стать бизнесменами.

«Молодежь ценит гибкость и возможность влиять на процессы, происходящие в обществе, но многим не хватает знаний и уверенности для старта. Хотя почти половина опрошенных в возрасте 16-19 лет рассматривают возможность создания собственного бизнеса, многих останавливают отсутствие хорошей идеи и страх провала», - поясняет старший консультант по персоналу Wise Брэтт Лемсалу.

Она добавляет, что именно молодые люди определяют, что в обществе необходимо улучшить, и это является ключом к созданию будущих решений. «Компания Wise также была основана двумя людьми, которые увидели проблему и использовали свои предпринимательские навыки, чтобы найти решение не только для себя, но и для остального мира», - говорит она.

Какие препятствия видят молодые люди?

Основные причины, препятствующие началу собственного бизнеса, - это отсутствие хорошей идеи и необходимых знаний. В 9 классе это отметили 48% учеников, в 10 классе - 35%. В старших классах (11 и 12 классы) учащиеся также выражают опасения по поводу возможных неудач и высокой ответственности. Студенты профтехучилищ также отмечают страх неудачи и нехватку знаний.

Возраст и интерес к предпринимательству