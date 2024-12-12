Опасное развлечение: в Ласнамяэ подростки терроризируют автовладельцев

В понедельник в Facebook-группе «EZ-дуны» один из участников опубликовал пост с жалобой на подростков, которые швыряют в автомобили куски льда с моста Ильвесе над Лаагна-теэ. «Моя жена ехала с детьми в машине с панорамной крышей и едва успела увернуться от тяжелого предмета. Все могло закончиться очень плохо», - написал он.