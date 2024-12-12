С приходом зимы вновь участились случаи хулиганства на дорогах: подростки бросают куски льда и другие тяжелые предметы с мостов в проезжающие автомобили. Полиция призывает немедленно сообщать о подобных происшествиях, а страховщики напоминают, как действовать при повреждении автомобиля.
Для подписчиков
Опасное развлечение: в Ласнамяэ подростки терроризируют автовладельцев
В понедельник в Facebook-группе «EZ-дуны» один из участников опубликовал пост с жалобой на подростков, которые швыряют в автомобили куски льда с моста Ильвесе над Лаагна-теэ. «Моя жена ехала с детьми в машине с панорамной крышей и едва успела увернуться от тяжелого предмета. Все могло закончиться очень плохо», - написал он.