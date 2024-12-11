Айвар Похлак: важно, чтобы в футболе понимали, что повлечет за собой выбор того или иного президента

В интервью Postimees Похлак подчеркнул, что, по его мнению, важно, чтобы члены ЭФС, за оставшееся до выборов время, поняли, что повлечет за собой выбор того или иного президента.

Согласно уставу ЭФС, для выдвижения кандидатуры на пост президента необходимы подписи 15 процентов членов футбольного союза. В настоящее время это означает 17 голосов в поддержку, которые необходимо подать за 60 дней до собрани общего совета. Срок полномочий президента Футбольного союза длится четыре года, то есть руководитель будет избран весной на период 2025-2029 годов.

- Айвар, решение Рагнара Клавана баллотироваться на пост президента ЭФС стало для вас неожиданностью? Если нет, то почему? Если да, то тоже – почему?