Руководитель конференционного направления Reisiekspert Кадри Йыэрюйт считает, что Эстония – отличное место для проведения конференций. Однако, по ее мнению, в стране нет достаточно хорошего конференц-центра, из-за чего Эстония ежегодно теряет все больше крупных мероприятий, пишет dv.ee.
Организатор мероприятий: мы постоянно теряем конференции, потому что в Эстонии нет подходящего центра
«Если наша маленькая команда по организации конференций теряет три-четыре события в год, то, я думаю, Эстония в целом теряет гораздо больше», – отметила она в эфире радио Äripäev.
По словам Йыэрюйт, крайне глупо десятилетиями обсуждать одну и ту же тему о том, что у нас мог бы быть отличный конференц-центр, но ничего не делать для его появления.
Лийз Кяосаар, партнер компании Publicon, занимающейся организацией конференций, добавила, что иногда нет смысла даже подавать заявку на мероприятие, так как изначально известно, что мы не попадаем под требования, и что это провальная затея.
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