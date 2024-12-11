Разница в доходах самоуправлений резко выросла

Эксперт Центра мониторинга развития Мярт Массо подтвердил, что административная реформа сравняла доходы самоуправлений на душу населения, предоставив тем самым помощь отстающим.

«В результате административной реформы разница в доходах самоуправлений сократилась наполовину, но за последние годы она вновь начала расти. С учетом нынешних трендов, у более бедных самоуправлений уйдет до десяти лет на сокращение отставания», - рассказал Массо, признав, что большая разница в доходах ограничивает способность многих самоуправлений Эстонии предоставлять общественные услуги.

В результате административной реформы разница между самоуправлениями с самыми высокими и самыми низкими доходами сократилась вдвое. Например, если в 2016 году разница в доходах на душу населения между самыми богатыми и самыми бедными самоуправлениями была пятикратной, то к 2021 году она сократилась до 2,5 раза. На сегодня разница между самоуправлениями с самыми высокими и самыми низкими доходами вновь резко возросла - до 4,6 раза.

«Такое расхождение может быть связано с окончанием субсидирования слияний самоуправлений, а также с региональными различиями в экономическом развитии, которые приносят больше доходов от подоходного налога, особенно в экономически более активных регионах», - сказал Массо.

Львиная доля доходов самоуправлений сегодня поступает от регулируемого государством подоходного налога с физических лиц, меньшая доля - от государственных субсидий, местных налогов и доходов от продаж. Центр мониторинга развития подчеркивает: несмотря на то, что целью являлось внесение разнообразия в доходы самоуправлений, структура источников доходов не претерпела существенных изменений. Доля автономных доходов, зависящих от выборов и решений самоуправлений, до сих пор остается низкой.

В своем отчете Центр мониторинга развития отмечает, что и в сравнении с другими государствами автономия доходов самоуправлений Эстонии весьма низкая. Если в 2023 году автономные доходы самоуправлений Эстонии, такие как земельный налог, местные налоги и операционные доходы, составили в среднем 12% от общего дохода самоуправлений, то в Европейском союзе этот показатель доходит до 43%. Доля автономных доходов в самоуправлениях Эстонии с годами даже сократилась, доходы уменьшились в среднем с 14% до 12%. Кроме того, доля автономных доходов сильно варьирует между самоуправлениями: от 5% до 39%, при этом в трех четвертях самоуправлений этот показатель остается на уровне ниже 14%.