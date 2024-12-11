В октябре Налогово-таможенный департамент (MTA) заявил о намерении усилить контроль за цепочками подрядных работ на строительных объектах. Проверки более чем 200 работодателей по всей Эстонии выявили десятки нарушений.
Проверки на строительных объектах по всей Эстонии: выявлены десятки нарушений
Уже год строительные компании обязаны регистрировать в системе электронных услуг MTA крупные строительные объекты, цепочки подрядчиков и допущенных на объект работников. Эта мера способствует честной конкуренции в отрасли, помогает предотвращать правонарушения и снижать налоговый дефицит.
Как отметила руководитель отдела налогового аудита MTA Лия Парве, во время проверок по всей стране были выявлены различные проблемы. Самое распространенное нарушение - присутствие работников на объекте без отражения этой информации в системе по регистрации цепочки подряда и продолжительности работы (TTKI).
«Иногда проблема в том, что работники входят на объект через места, где не ведется регистрация. Также встречаются объекты, где система регистрации расположена не у ворот, а где-то в другом месте, поэтому не все работники проходят регистрацию», - пояснила Парве.
Некоторые нарушения связаны с действиями, которые строительные компании не выполнили своевременно. «Во время проверок выяснилось, что работникам не выдавали карточки для регистрации на объекте. Кроме того, в системе были указаны неполные цепочки подрядчиков - в них не были внесены все субподрядчики. Даже если рабочие регистрировались по своим карточкам, данные в системе MTA оказывались некорректными», - добавила Парве. Она подчеркнула, что в таких случаях департамент проводит дополнительные консультации о правильном ведении цепочек подрядчиков в системе.
Результаты проверок по регионам
- В Таллине и Харьюмаа MTA проверил данные 235 работников у 98 работодателей. У семи работодателей были выявлены девять незарегистрированных работников.
- В Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа проверили 153 работника у 58 работодателей. Нарушения были обнаружены у трех работодателей, где без регистрации работали четыре человека.
- В Рапламаа проверки выявили четверых незарегистрированных работника у трех работодателей.
- В Тартумаа из 182 проверенных работников у 88 работодателей нарушения коснулись пятерых человек.
- В Пярнумаа проверили 60 работников у 27 работодателей.
- В Вильяндимаа проверили 144 работника у 60 работодателей, среди которых были выявлены четверо незарегистрированных работников.
Регистрация обязательна для крупных объектов
Руководитель отдела подоходного налога MTA Мадис Лаас напомнил, что на стройплощадках могут работать только официально оформленные сотрудники, данные о которых должны быть известны как генеральному подрядчику, так и государственным органам. «С 1 октября 2023 года все объекты, на которых работы ведутся более 30 рабочих дней и одновременно занято как минимум 20 человек, должны быть зарегистрированы в новой системе. Это касается и тех объектов, где общий объем работ превышает 500 рабочих дней», - пояснил Лаас.
Налогово-таможенный департамент призывает строительные компании выполнять все обязательства, предусмотренные законом. «Мы постоянно работаем над улучшением механизмов выявления проблемных объектов. Для повышения налоговой дисциплины в строительной отрасли мы планируем дополнительные меры», - подтвердил Лаас. Подробная информация о регистрации строительных объектов и цепочек подрядчиков доступна на сайте MTA, где также можно найти инструкции по заказу универсальных смарт-карт.
Зачем нужна система по регистрации цепочки подряда и продолжительности работы?
- Обеспечивает честную конкуренцию и равные условия для строительных компаний.
- Помогает сократить выплаты зарплат в конверте и махинации с НСО.
- Защищает права строителей, снижая споры о рабочем времени.
- Делает строительный сектор более прозрачным и позволяет эффективнее осуществлять надзор.