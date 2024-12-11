Проверки на строительных объектах по всей Эстонии: выявлены десятки нарушений

Уже год строительные компании обязаны регистрировать в системе электронных услуг MTA крупные строительные объекты, цепочки подрядчиков и допущенных на объект работников. Эта мера способствует честной конкуренции в отрасли, помогает предотвращать правонарушения и снижать налоговый дефицит.

Как отметила руководитель отдела налогового аудита MTA Лия Парве, во время проверок по всей стране были выявлены различные проблемы. Самое распространенное нарушение - присутствие работников на объекте без отражения этой информации в системе по регистрации цепочки подряда и продолжительности работы (TTKI).

«Иногда проблема в том, что работники входят на объект через места, где не ведется регистрация. Также встречаются объекты, где система регистрации расположена не у ворот, а где-то в другом месте, поэтому не все работники проходят регистрацию», - пояснила Парве.

Некоторые нарушения связаны с действиями, которые строительные компании не выполнили своевременно. «Во время проверок выяснилось, что работникам не выдавали карточки для регистрации на объекте. Кроме того, в системе были указаны неполные цепочки подрядчиков - в них не были внесены все субподрядчики. Даже если рабочие регистрировались по своим карточкам, данные в системе MTA оказывались некорректными», - добавила Парве. Она подчеркнула, что в таких случаях департамент проводит дополнительные консультации о правильном ведении цепочек подрядчиков в системе.

Результаты проверок по регионам