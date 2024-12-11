Глава Tallink: извините, но критикам роста цен стоит посмотреть в зеркало

По его словам, учитывая эти данные, речь не идет о значительном росте цен.

«Говоря о том, что Tallink стал слишком дорогим, я скорее отмечу, что у некоторых перевозчиков, вероятно, были льготные условия по сравнению с другими. Это не равное отношение, и Tallink должен избавиться от таких договоров, что, безусловно, вызвало недовольство у некоторых», – заявил Ныгене.

Более того, он подчеркнул, что причина, по которой 40% инфляция не была перенесена в цены ранее – внутренний вопрос компании, и эти люди в Tallink более не работают.

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