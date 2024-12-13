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Рынок доставки еды: крупные игроки потирают руки, мелкие держатся за счет постоянных клиентов

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Чизбургеры наиболее популярны среди клиентов Wolt.
Чизбургеры наиболее популярны среди клиентов Wolt. Фото: SWNS

Можно было предположить, что на фоне экономического кризиса доставка готовой еды перейдет в раздел роскоши или баловства. Однако это не так: как подтверждают крупные игроки на этом рынке, жители Эстонии не готовы отказаться от заказов обедов и ужинов на дом, и спрос на их услуги в 2024 году не снизился.

На сегодняшний день на рынке доставки еды очень высокая конкуренция, наиболее популярными платформами в Эстонии являются Wolt и Bolt. В 2022 году на рынок вышла фирма Fudy, но уже через год решила сосредоточиться на других направлениях бизнеса и прекратить доставку еды из ресторанов. Как удается держаться на плаву первым двум компаниям, а также более мелким бизнесам, работающим в том же направлении?

В этом году Wolt отпраздновал десятый год работы, и за это время основанная в Финляндии платформа расширилась до 28 стран и на всех рынках было сделано более 700 миллионов заказов.

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