Рынок доставки еды: крупные игроки потирают руки, мелкие держатся за счет постоянных клиентов

На сегодняшний день на рынке доставки еды очень высокая конкуренция, наиболее популярными платформами в Эстонии являются Wolt и Bolt. В 2022 году на рынок вышла фирма Fudy, но уже через год решила сосредоточиться на других направлениях бизнеса и прекратить доставку еды из ресторанов. Как удается держаться на плаву первым двум компаниям, а также более мелким бизнесам, работающим в том же направлении?