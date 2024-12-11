Ср, 11.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

С сегодняшнего дня запрещен выход на тонкий лед пограничных водоемов

Copy
Тонкий лед.
Тонкий лед. Фото: Marko Saarm

В связи с образованием тонкого льда с 11 декабря запрещен выход на лед Чудского озера, Псковского и Теплого озер, а также озер Пабра, Ванику, Крийва и Паттина. Выход запрещен как для пешеходов, так и для транспортных средств.

В целях сохранения жизни запрещается выход пешком и на внедорожниках на лед следующих пограничных водоемов:

  • Чудское озеро;
  • Псковское и Теплое озера;
  • Озеро Паттина;
  • Озеро Ванику;
  • Озеро Пабра;
  • Озеро Крийва.

«Водоемы покрыты льдом лишь частично, и образовавшийся лед слишком хрупкий, чтобы выдержать человека, - напомнила на этой неделе пресс-представитель Спасательного департамента Аннели Ооне в связи с описанными случаями. - Просим родителей обсудить дома риски, связанные с хрупким льдом, и следить за своими детьми».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх