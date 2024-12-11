В связи с образованием тонкого льда с 11 декабря запрещен выход на лед Чудского озера, Псковского и Теплого озер, а также озер Пабра, Ванику, Крийва и Паттина. Выход запрещен как для пешеходов, так и для транспортных средств.
С сегодняшнего дня запрещен выход на тонкий лед пограничных водоемов
В целях сохранения жизни запрещается выход пешком и на внедорожниках на лед следующих пограничных водоемов:
- Чудское озеро;
- Псковское и Теплое озера;
- Озеро Паттина;
- Озеро Ванику;
- Озеро Пабра;
- Озеро Крийва.
«Водоемы покрыты льдом лишь частично, и образовавшийся лед слишком хрупкий, чтобы выдержать человека, - напомнила на этой неделе пресс-представитель Спасательного департамента Аннели Ооне в связи с описанными случаями. - Просим родителей обсудить дома риски, связанные с хрупким льдом, и следить за своими детьми».